Kredi ve kart borcu olanlar dikkat: Son 3 gün!

Kredi veya kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar için tanınan yapılandırma kolaylığında son gün yaklaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 aya kadar vadelendirilebilmesine olanak tanıyan düzenlemesi yürürlükte kalmaya devam ediyor

BDDK tarafından tavsiye niteliğinde yayımlanan karar kapsamında, yapılandırmalarda Merkez Bankası’nın yüzde 3,11 olarak belirlediği faiz oranı esas alınıyor.

Son başvuru tarihi 10 Ekim 2025

10 Temmuz 2025 ve öncesinde kullanılan kredileri kapsayan bu yapılandırma için tanınan 3 aylık başvuru süresi dolmak üzere.
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 10 Ekim 2025. Bu tarihten sonra yapılandırma hakkı geçerliliğini yitirecek.

Uzmanlardan uyarı: Asgari ödeme borçluyu zor durumda bırakabilir

Uzmanlar, ödeme gücü sınırlı olan vatandaşların borçlarını uzun vadeye yayarak düzenli taksitlendirme yapmalarının avantajlı olacağını belirtiyor.

Aksi halde yalnızca asgari tutar ödemek veya hiç ödeme yapmamak, borçluların temerrüde düşmesine, kredi notunun düşmesine ve yüksek faiz yüküyle karşılaşmasına yol açabilir.

