Kocaeli’de akılalmaz savunma! “Adam yapay zeka, ben cinayet işlemedim”

Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Olaydan sadece dört gün önce cezaevinden tahliye edilen 23 yaşındaki T.Ç., salı pazarının kurulduğu alanda 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya’ya defalarca demir çubukla vurdu.

Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI TALEP ETTİ

Hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan dava açılan sanık, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor okundu. Raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın işlediği fiilin ağırlığına dikkat çekerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

“BİR OYUN GİBİ DÜŞÜNÜN, ADAM YAPAY ZEKA”

Sanık T.Ç., mütalaaya karşı savunmasında suçlamaları reddetti ve duruşma salonunda herkesi şaşkına çeviren ifadeler kullandı. T.Ç., “Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki” dedi.

Mahkeme salonunda bu sözler yankı uyandırırken, sanığın önceki celselerde farklı bir savunma yaptığı da hatırlatıldı. T.Ç., geçmiş duruşmalarda, mak­tul Şakir Kaya’nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiş ve “tekrar aynı şeyin yaşanacağı korkusuyla” cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

Duruşmada taraf avukatları, savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2023 yılında Gölcük’te pazar yerinin girişinde meydana gelmişti. Cezaevinden yeni çıkan T.Ç., pazarda tezgâh açan Şakir Kaya’ya aniden saldırmış, elindeki demir çubukla defalarca vurmuştu. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından T.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.