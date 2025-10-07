Ankara merkezli dev operasyon: Sahte kimlik ve e-imza vurgununda 92 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerinin kimlik bilgilerinin kopyalanarak sahte belgeler oluşturulduğu, bu belgeler üzerinden e-imza alınarak çok sayıda usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlendiği tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde, 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alındı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

