Ankara merkezli dev operasyon: Sahte kimlik ve e-imza vurgununda 92 gözaltı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerinin kimlik bilgilerinin kopyalanarak sahte belgeler oluşturulduğu, bu belgeler üzerinden e-imza alınarak çok sayıda usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlendiği tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde, 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alındı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.