Pekin'i sel vurdu! 30 ölü, 80 bin tahliye, 136 köyle iletişim koptu

Çin’in başkenti Pekin ve çevresinde geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yağışların yol açtığı sellerde 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Felaket nedeniyle yaklaşık 80 bin kişi tahliye edilirken, eğitime ara verildiği ve turistik etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Yağış nedeniyle bölgede ciddi altyapı hasarları meydana geldi. Yol ve iletişim sistemlerinin çöktüğü bildirilen 136 köye elektrik sağlanamadığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmaları helikopterlerle yürütülürken, mahsur kalan bölgelere yardım malzemesi dağıtımı da sürüyor.

"EN ZORLU SENARYOLARA HAZIR OLUN"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Haber alınmayan veya mahsur kalan kişilerin kurtarılması, felaketten etkilenen bölge halkının tahliyesi ve can kaybının en üst düzeyde engellenebilmesi için hiçbir çaba göz ardı edilmemeli” diyerek tüm yetkilileri seferberlik ilan etmeye çağırdı. Jinping, yerel yöneticilere seslenerek “olabilecek en kötü ve en zorlu senaryolara hazır olun” dedi.

Afetle mücadele kapsamında bölgeye 200 milyon yuan (yaklaşık 28 milyon dolar) değerinde acil yardım bütçesi tahsis edildiği duyuruldu.

BİR GÜNDE YILLIK YAĞIŞIN YÜZDE 90'I DÜŞTÜ

Pekin’de yıllık ortalama yağış miktarının 600 milimetre olduğu belirtilirken, sadece bir günde 543,4 milimetre yağış kaydedildi. Kanada Victoria Üniversitesi’nden Prof. Xuebin Zhang, “Bazı bölgelerde bir gün içerisinde yıllık beklentilerin yüzde 80 ila 90’ı seviyesinde yağışlar kaydedildi. Kuzey ve batıdaki dağlar, nemli havayı hapsederek sıra dışı yağışlara neden oldu” açıklamasını yaptı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki Miyun baraj gölünde pazar günü saniyede 6 bin 550 metreküp su akışı kaydedildiği belirtildi. Öte yandan Hebei eyaletinde meydana gelen yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi kaybolmuştu. Komisyon, bölgedeki onarımlar için ayrıca 50 milyon yuan bütçe ayırdı.

Geçtiğimiz hafta Pekin’e yakın Hebei bölgesinde yer alan Baoding şehrinde, yıllık yağış miktarının bir günde gerçekleştiği bildirildi. Şehirde 20 bin kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.