Pentagon’dan flaş açıklama: “İran’ın nükleer gücü artık yok”

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’a yönelik saldırıların ardından düzenlediği basın toplantısında net ifadelerle konuştu. İran’ın yıllardır üzerinde çalıştığı nükleer programın yok edildiğini açıklayan Hegseth, operasyonun hedefinde İran halkı ya da ordusu olmadığını belirtti: “İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir.”

“HER ABD BAŞKANININ HAYALİYDİ”

Ekonomim’e göre, ABD’nin İran’a yönelik tavrının askeri değil diplomatik bir süreci zorlamak amacı taşıdığını belirten Hegseth, nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının uzun süredir planlandığını ifade etti: “İran nükleer gücünü yok etmek her ABD Başkanı’nın hayali idi. Amerika’nın amacı barışı getirmek. İran’ı masaya döndürmek istiyoruz.”

Saldırının uzun süredir planlandığını vurgulayan Savunma Bakanı, operasyonun aylar ve haftalar süren hazırlıkların ardından, büyük bir gizlilikle gerçekleştirildiğini söyleyerek, “İran’a saldırı planı için aylar ve haftalar süren konumlanma ve hazırlıklar yapıldı. Yanıltma taktikleri kullandık. Operasyonun gizli bir şekilde gerçekleşmesi sağlandı. İran programını saklıyordu, bu dünya için tehditti.” ifadelerini kullandı.

“TRUMP”IN EMRİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

Hegseth, operasyon emrinin bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiğini ve bu operasyonun Amerikan askeri tarihinde benzersiz bir yere sahip olduğunu belirtti: “Emri Başkan Trump verdi. Operasyon İran halkı ve askerlerine değildi, nükleer hedeflere idi. Uçaklarımız 18 saatte hedefe ulaştı. Bu, ABD tarihindeki en büyük havadan yapılan operasyondu.”

Pentagon, İran’ın nükleer faaliyetlerinin küresel bir tehdit oluşturduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasının zorunlu hale geldiğini savunurken, “ABD savaş istemiyor. Müttefiklerimiz ve çıkarlarımız şuna işaret ediyor: İran masaya dönmeli.” dedi.