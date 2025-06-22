Sanat, medya ve reklamcılık dünyasında derin izler bırakan yapımcı, yazar ve iletişimci Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti. “Aşkın Dünkü Çocukları” ve “Son Akşam Yemeği” filmlerinin yapımcısı olan Tuncer için sanat ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, “Selim Tuncer abiyi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Çok özel biriydi Allah rahmet eylesin. Onlarca reklam filminde çalıştık. Senaryosu eşim Ayla Hacıoğulları’na ait Son Akşam Yemeği’nin yapımcısıydı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ise paylaşımında, “A. Selim Tuncer, fikirleri ve uygulamalarıyla özgün ve sanatkar bir iletişimciydi. Aynı zamanda yapımcı, yazar ve programcıydı. Hepsinden öte, güler yüzlü, hoş sohbet ve yardımseverdi.” dedi.

“BİR FİKİR ADAMI, BİR ÜNYE SEVDALISI”

Senarist İsmail Canbulat, yaptığı açıklamada Tuncer’in son dönemde önemli sağlık sorunları yaşadığını belirterek şu sözlere yer verdi: “Reklam, marka ve sinemanın müstesna ismi, dostum, vefalı, naif, zarif güzel insan, Ünye sevdalısı, ‘Ünye’nin dünkü çocuğu’ A. Selim Tuncer abücümü kaybettik. Çok, çok, çok çok üzgünüz… En son büyük fedakarlıklarla ve büyük zorluklarla yaptığı Aşkın Dünkü Çocukları filmiyle ‘Ünye’ye karşı vazifemi tam olarak yerine getirdim artık İsmail’ demişti bana.”

“YETİŞTİRDİĞİ ÇOK KİŞİ VAR, EMEĞİNİ ESİRGEMEZDİ”

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Tuncer’in sektöre kattığı değeri şu sözlerle dile getirdi: “Reklam, halkla ilişkiler, sinema. Sektörümüzün duayenlerinden büyük kıymet verip saygı duyduğumuz, her daim fikrine aklına hürmet ettiğimiz Selim Tuncer’i kaybettik. Başta ailesi olmak üzere, sektöre ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Pek çok yetiştirdiği insan vardır. Emeğini esirgemezdi. Son dönemde sinemaya yönelmişti. İki önemli filme imza attı.”

Şair ve sunucu İbrahim Sadri de birlikte çektirdikleri bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, “Kırk yıllık dostum, değerli ağabeyim, daraldığım zaman akıl hocam Selim Tuncer ustanın vefat haberi geldi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok özleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu ise, “O, bizim için sadece bir yapımcı ve programcı değil aynı zamanda değerli bir abi, düşünce ve fikirleriyle yol gösterici kıymetli bir insandı.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ahmet Selim Tuncer, yapımcılığını üstlendiği Aşkın Dünkü Çocukları ve Son Akşam Yemeği sinema filmleri ile adından söz ettirmişti. CineGenna’nın kurucusu ve Genna İstanbul reklam ajansının başkanı olan Tuncer, aynı zamanda Soyut Şeyler Ekonomisi televizyon programının yapımcısı ve sunucusuydu.