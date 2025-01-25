PKK, Duhok'ta Irak güçlerine saldırdı

Irak İçişleri Bakanlığı, PKK’lı teröristlerin Duhok sınırında görev yapan sınırı güvelik görevlilerine saldırması sonucu 2 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Duhok kırsalında PKK’lı teröristler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi peşmergeleri arasında çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

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PKK, Duhok'ta Irak güçlerine saldırdı
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Irak’ın Duhok kenti kırsalında terör örgütü PKK, Irak güvenlik güçlerine saldırdı. Irak İçişleri Bakanlığı salsırı sonucu 2 Iraklı askerin öldüğünü, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Zaho sınırındaki Batifa kasabasında 1. Bölge Sınır Muhafız Komutanlığı'na bağlı askerlerin devriyesi sırasında PKK’lı teröristlerin ateş açtığı belirtildi.

Irak Birinci Bölge Sınır Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarını koruna görevini üstleniyor. Askerler de oraya bağlı peşmerge güçlerinden oluşmaktadır.

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