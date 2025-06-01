PSG’nin şampiyonluğu kana bulandı: Sokaklar karıştı

Fransa’da futbolun coşkusu kısa sürede şiddete dönüştü. Paris Saint-Germain’in (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter’i 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından başlayan kutlamalar, ülke genelinde kontrolsüz olaylara sahne oldu.

Kutlamaların adresi başkent Paris olurken, özellikle Parc des Princes Stadı çevresi ve Şanzelize Caddesi olayların merkezine dönüştü.

EYFEL KULESİ RENKLENDİ, CADDELER ALEV ALDI

Paris sokaklarında kutlamalar büyüyünce polis ekipleri devreye girdi. Taraftar kalabalığını dağıtmak için biber gazı ve cop kullanan polis, zaman zaman sert müdahalelerde bulundu.

Parc des Princes Stadı çevresinde barikatlar kuruldu, bir araç yakıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etti.

Kutlamaların ilk anlarında Eyfel Kulesi, PSG’nin renkleriyle aydınlatıldı. Ancak bu renkli görüntüler çok geçmeden yerini alevlere bıraktı. Taraftarlar, polisle çatışmalardan kaçmak için güvenlik şeritlerini aşarak yollara atladı. Şanzelize Caddesi’nde izdiham yaşanırken, banliyö tren istasyonlarında da yoğunluk dikkat çekti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa İçişleri Bakanlığı, kutlamalar sırasında 559 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 254’ü tutuklandı. BFMTV’nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 22 polis memuru, 7 itfaiye görevlisi ve yaklaşık 200 sivil yaralandı.

Landes vilayetinin Dax bölgesinde kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Paris’in 15. bölgesinde kutlamalar sırasında 20 yaşındaki bir kadına araç çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.