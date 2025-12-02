Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’ya ve Ukrayna’ya yönelik açıklamalarda bulundu. Putin, Avrupa’nın taleplerinin Rusya tarafından kabul edilemeyeceğini belirterek, bölgedeki gerilimin sorumluluğunun Avrupa ülkelerinde olduğunu söyledi.

Putin yaptığı değerlendirmede, “Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onlar barışın değil, savaşın tarafındalar” ifadelerini kullandı.

BİZ ŞİMDİ HAZIRIZ

Açıklamalarının devamında Rusya’nın olası bir çatışmaya hazır olduğunu vurgulayan Putin, “Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız” dedi.

Rus lider, Karadeniz’de Türkiye yakınlarında tankerleri hedef alan saldırılara da değindi ve bu eylemleri “korsanlık faaliyeti” olarak nitelendirdi. Putin, Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik operasyonların genişletileceğini belirterek, “Ukrayna'ya yardım eden ülkelere ait tankerlere yönelik adımlar atacağız” şeklinde konuştu.

Putin’in açıklamaları hem Avrupa başkentlerinde hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bölgede tansiyonun daha da yükseleceğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi.