Tatile giden İngiliz turistin kalbi çalındı: Ölüm nedeni belirlenemiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde tatil sırasında hayatını kaybeden 76 yaşındaki Michael Graley’nin cenazesi İngiltere’ye gönderildiğinde kalbinin olmadığı ortaya çıktı. Aile, ölüm nedeninin belirlenemediğini ve kalbin nerede olduğuna dair bilgi verilmediğini belirterek tepki gösterdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ailesiyle tatil yaptığı sırada yaşamını yitiren 76 yaşındaki Michael Graley’nin ölümüne ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İngiltere’ye sevk edilen cenazeye yapılan ikinci otopside Graley’nin kalbinin bulunmadığı ortaya çıktı.

İngiltere basınında yer alan bilgilere göre, Graley tatil sırasında ayağındaki uyuşma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aileye yaklaşık 10 dakika sonra ölüm haberi verildi. GKRY’de yapılan ilk otopsinin ardından cenaze İngiltere’ye gönderildi ancak belgelerde ölüm nedeni belirtilmedi.

Cenazenin İngiltere’deki Rochdale Adli Tıp Kurumu’nda yeniden incelenmesiyle Graley’nin kalbinin çalındığı tespit edildi. Ailesi, kalbin GKRY’de biri tarafından çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedeninin belirlenemediğini ifade etti.

Graley’nin eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Eşimin kalbinin alındığını ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Durumu öğrendiğimde şoke oldum” dedi. Aile, GKRY makamlarından kalbin akıbetine ilişkin bilgi talep etti.

GKRY polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Ailenin, hem ölüm nedeninin aydınlatılması hem de kalbin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için girişimlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kalp GKRY
