Balda sahtecilik! Bakanlık o markaları duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine arıcılık ürünleri grubundan üç firma daha ekledi. Bakanlığın yayımladığı listeye göre sahtecilik belirlenen bal ürünleri şöyle:

• Gümüşhane / Kelkit

Ravza Bal – Mustafa Keleş

Ürün: Ravza Bal Süzme Çiçek Balı

• Ankara / Akyurt

Vahit Yıldız Balsu – Vahit Yıldız

Ürün: Ecegün Süzme Çiçek Balı

• Bursa / Nilüfer

Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ürün: Asbal Süzme Çiçek Balı 500 G

Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yayımlanan listelerin düzenli olarak güncellendiğini hatırlattı.