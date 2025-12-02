Balda sahtecilik! Bakanlık o markaları duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş tespit edilen ürünler listesine arıcılık grubundan üç firmayı daha ekledi. Gümüşhane, Ankara ve Bursa’daki ürünlerde sahtecilik belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balda sahtecilik! Bakanlık o markaları duyurdu
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine arıcılık ürünleri grubundan üç firma daha ekledi. Bakanlığın yayımladığı listeye göre sahtecilik belirlenen bal ürünleri şöyle:

• Gümüşhane / Kelkit
Ravza Bal – Mustafa Keleş
Ürün: Ravza Bal Süzme Çiçek Balı

• Ankara / Akyurt
Vahit Yıldız Balsu – Vahit Yıldız
Ürün: Ecegün Süzme Çiçek Balı

• Bursa / Nilüfer
Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Ürün: Asbal Süzme Çiçek Balı 500 G

Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yayımlanan listelerin düzenli olarak güncellendiğini hatırlattı.

İstanbul’un “İyi ki dedirten” yeni yaşam projesi: Maslak'ta 60 ay vade ve sıfır faiz dönemi başlıyorİstanbul’un “İyi ki dedirten” yeni yaşam projesi: Maslak'ta 60 ay vade ve sıfır faiz dönemi başlıyorGündem
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan endişe veren haber: Kanser tedavisi yoğun bakımda sürüyorŞehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan endişe veren haber: Kanser tedavisi yoğun bakımda sürüyorGündem
ŞOK'ta Tefal Dik Süpürge fırsatı ve dev indirimler başladı: 03-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu belli olduŞOK'ta Tefal Dik Süpürge fırsatı ve dev indirimler başladı: 03-09 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu belli olduMarket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bal
Günün Manşetleri
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltında!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
12 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü Altın fiyatlarında ibre tersine döndü
2 Aralık'ta hangi illerde yağış var? 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?
Uyurken bile kazanın! Uyurken bile kazanın!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!