Balda sahtecilik! Bakanlık o markaları duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş tespit edilen ürünler listesine arıcılık grubundan üç firmayı daha ekledi. Gümüşhane, Ankara ve Bursa’daki ürünlerde sahtecilik belirlendi.
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine arıcılık ürünleri grubundan üç firma daha ekledi. Bakanlığın yayımladığı listeye göre sahtecilik belirlenen bal ürünleri şöyle:
• Gümüşhane / Kelkit
Ravza Bal – Mustafa Keleş
Ürün: Ravza Bal Süzme Çiçek Balı
• Ankara / Akyurt
Vahit Yıldız Balsu – Vahit Yıldız
Ürün: Ecegün Süzme Çiçek Balı
• Bursa / Nilüfer
Asbal Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Ürün: Asbal Süzme Çiçek Balı 500 G
Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yayımlanan listelerin düzenli olarak güncellendiğini hatırlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı