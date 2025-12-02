İstanbul’un “İyi ki dedirten” yeni yaşam projesi: Maslak'ta 60 ay vade ve sıfır faiz dönemi başlıyor

Uluslararası arenadaki 37 yıllık deneyimini Türkiye'ye taşıyan gayrimenkul sektörünün öncülerinden RAMS Türkiye, İstanbul'un en stratejik lokasyonlarından biri olan Maslak'ta inşa ettiği "RAMS Park House Maslak" projesini kamuoyuna duyurdu.

Sadece bir konut inşaatı olarak değil, bölgenin yaşam kültürünü değiştirecek vizyoner bir şehircilik hamlesi olarak tanımlanan projenin satış takvimi netleşti. Şirket, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerini kapsayan lansman döneminde yatırımcılara 60 ay vade ve 0 faiz avantajı sunacağını açıkladı.

409 BİN METREKARELİK DEVASA DÖNÜŞÜM VE MODERN MİMARİ

Maslak'ın çehresini değiştirmeyi hedefleyen proje, 409 bin metrekarelik planlı bir dönüşüm sahası üzerinde yükseliyor. Modern mühendislik teknikleriyle kurgulanan yapıda, bloklar arası mesafelerin ferahlığı dikkat çekerken, bölgenin en büyük sorunlarından biri olan park yeri ihtiyacına da radikal bir çözüm getiriliyor. Proje kapsamında tam 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesi oluşturulduğu belirtildi. İnşaat sürecinin hızla tamamlanarak anahtarların iki yıl içinde sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

GÖKYÜZÜNDE YÜZME KEYFİNDEN EVCİL HAYVAN OTELİNE 'ALL IN ONE' KONSEPTİ

"All In One" (Hepsi Bir Arada) konseptiyle tasarlanan yaşam alanında, sakinlerin günlük gereksinimlerini karşılayabileceği 7 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir çarşı alanı bulunuyor. Sosyal donatılarıyla öne çıkan projede; açık ve kapalı yüzme havuzları, Yoga & Zen stüdyosu, boks kulübü, hamam, sauna, spor sahaları, bisiklet parkurları, dinlenme terasları ve rekreatif açık alanlar gibi zengin seçenekler sunuluyor. Ayrıca evden çalışanlar için paylaşımlı ofis alanları ve çocuklar için özel oyun dünyaları da unutulmadı.

Projenin en dikkat çekici ayrıcalıkları arasında ise gökyüzüne uzanan panoramik manzaralı "sky lounge", "sky pool" (gökyüzü havuzu) ve sağlıklı yaşamı destekleyen "sky fitness" merkezi yer alıyor. Bütüncül yaşam anlayışının bir yansıması olarak site içerisinde evcil hayvan oteli, ebeveynler için güvenli kreş alanı ve acil ihtiyaçlar için özel bir klinik de hizmet verecek.

İstanbul'un iş ve kültür aksının merkezinde konumlanan proje, TEM Otoyolu ve Büyükdere Caddesi'ne olan yakınlığıyla lojistik bir avantaj sağlıyor. Mevcut metro hattına birkaç dakikalık mesafede bulunan ve dört farklı giriş-çıkış alternatifi sunan yerleşkenin ulaşım potansiyeli gelecekte daha da artacak. Planlamalara göre 2029 yılında tamamlanması beklenen yeni metro istasyonunun projenin hemen önünde yer alacağı öğrenildi. Mimari tasarımda ise gün ışığından maksimum düzeyde faydalanılması hedeflenirken; teraslı, balkonlu ve bahçeli daire seçenekleri ön plana çıkarılıyor.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ''

Lansman toplantısında konuşan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, projenin sadece Maslak için değil, tüm İstanbul için bir model oluşturduğunu vurguladı. Bülbül, vizyonlarını şu ifadelerle dile getirdi: "RAMS Park House Maslak, yalnızca Maslak’ın değil; İstanbul’un dönüşüm vizyonuna da katkı sağlayan kapsamlı bir yaşam projesi olarak yükseliyor. Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız; modern, ferah ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak. Uluslararası tecrübemizi bu topraklarda değer üreten projelere dönüştürmekten gurur duyuyoruz."

AYLIK 70 BİN TL'DEN BAŞLAYAN ÖDEME SEÇENEKLERİ

Konforlu bir yaşama erişimi kolaylaştırmak isteyen RAMS Türkiye, finansal açıdan dikkat çekici bir kampanya başlattı. 5-6-7 Aralık tarihlerinde geçerli olacak satış koşullarında, 70 bin TL’den başlayan sabit ödeme planı uygulanacağı duyuruldu. Yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler, bu tarihlerde 60 ay vade ve 0 faiz imkanından yararlanabilecek.

Bilgi ve İletişim: Sürece dair detaylı bilgi almak isteyenler için iletişim kanalları şu şekilde paylaşıldı: Bersay İletişim Danışmanlığı Ramazan ÇAKMAK / [email protected] / 0534 634 65 68 Ayben CUMALİ / [email protected] / 0554 844 68 05