Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde ziyaret için hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.

Putin ile Kim Jong-un bir araya gelecek
Editör: Haber Merkezi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gidecek.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geçen yıl, Rusya'yı ziyaret etmişti. Kore lideri de Putin'i ülkesine davet etmişti. Putin davete olumlu yanıt verdi.

Uzun süredir beklenen ziyaret yarın yapılacak. Güney Kore kaynakları da uydu görüntülerinden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında "çok derin ilişkiler" kurulabileceği belirtildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Putin # Kim Jong-Un
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