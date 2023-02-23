Putin ilk kez duyurdu: Sarmat füzesi konuşlandırılıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vatan Savunucuları Günü olması nedeniyle televizyonlarda yayınlanan mesajında, “Nükleer güçlerimizi kuvvetlendirmeyi eskisi gibi önemsiyoruz. Bu sene Sarmat füze sistemlerinin ilk birimleri görevlerine başlayacak” dedi.

Putin’in, çok sayıda nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzesiyle ilgili açıklaması, Rusya’nın cephanesinde bulundurduğu nükleer silahların sayısını sınırlayan anlaşmayı askıya alma kararını izledi. Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması, askıya alınmamış olsa ABD ile Rusya arasında 2026’ya kadar geçerliliğini koruyacak bir anlaşmaydı.

Bununla beraber Rusya savunma yetkilileri, askıya alınmış olmasına rağmen anlaşma ile belirlenen nükleer başlık sayısı sınırına uymayı sürdüreceklerini kaydediyor.

Rusya Devlet Başkanı 2018’de ülkesinin parlamentosu Federal Meclis’teki konuşmasında Sarmat füzesi için “Dünyanın her neresinde olursa olsun her hedefi vurabilecek ve bu nedenle düşmanlarımızın eylemleri ya da kararları üstünde ‘iki kez düşünmeleri’ gerekecek” demişti.

Putin, Vatan Savunucuları Günü mesajında ayrıca, Rusya ordusunun ülkenin istikrarının garantisi olduğunu kaydederek “Modern, etkili bir ordu ve donanma, ülkemizin güvenliği ve egemenliğinin garantisi; istikrarlı bir gelişim ve geleceğinin garantisi" ifadelerini kullandı.

“Bu yüzden eskiden olduğu gibi savunma kapasitemizi güçlendirmeye öncelik vereceğiz” diyen Rusya Devlet Başkanı, Rus askerlerin Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında ülkenin tarihi topraklarını ve halkını kahramanca savunduklarını söyledi.

Putin, “Ülkemizin kırılması mümkün olmayan birliği zafer için anahtar niteliğinde” diye ekledi.