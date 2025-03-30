Putin Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Müslümanların Rusya'nın gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Putin, Rusya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, Ramazan Bayramı'nın, merhamet ve şefkat duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu ifade etti.

Putin, 'Sizleri Ramazan Bayramı dolayısıyla içtenlikle kutluyorum. Müslüman kuruluşların ülkenin toplumsal, kültürel yaşamının gelişmesine, hayırsever, eğitici, aydınlatıcı, vatansever projelerin ve girişimlerin hayata geçirilmesine sağladığı muazzam katkı en samimi saygıyı hak ediyor' dedi.

Putin Rusya Müslümanlarının atalarının zengin manevi ve tarihi mirasına karşı ihtimamlı tutumlarının önemini de vurguladı.

Putin, Rusya Müslümanlarının babalarının, büyükbabalarının, büyük büyükbabalarının gelenek, görenek ve adetlerini onurlandırdıklarını, genç nesillere bunları aktardıklarını da söyleyerek "Bu nedenle Ramazan Bayramı ülke genelinde hem dini cemaatler arasında hem de aile çevresinde yaygın bir şekilde kutlanıyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider, mesajında Müslümanların özel askeri harekatta görev yapanlara ve gazilere, onların ailelerine ve arkadaşlarına sağladığı etkili yardımlara özellikle dikkat çekerek sağlık, işlerinde ve çabalarında başarılar diledi.