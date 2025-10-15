Putin ve Şara Moskova’da bir araya geldi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmeye Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov katıldı. Suriye heyetinde ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahir Şara yer aldı.

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, ekonomik iş birlikleri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

PUTİN: “SURİYE VE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER ZAMAN DOSTANE OLMUŞTUR”

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya ve Suriye’nin tarih boyunca kurduğu dostane ilişkilerin önemine vurgu yaptı. “Suriye ve Rusya arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur. Rusya'nın Suriye ile siyasi koşullarımız veya özel çıkarlarımızla bağlantılı hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bu on yıllar boyunca, her zaman tek bir şey tarafından yönlendirildik, Suriye halkının çıkarları.”

Rus lider, iki ülke ilişkilerinin 80 yılı aşkın süredir sürdüğünü belirterek, bu bağların en zorlu dönemlerde dahi devam ettiğini hatırlattı. Putin ayrıca, “Bu ilişkiler 1944 yılında, Rusya ve eski Sovyetler Birliği için en zor zamanlarda kuruldu.” dedi.

“SURİYE HALKIYLA DERİN BAĞLARIMIZ VAR”

Putin, iki ülke halklarının sosyal ve kültürel olarak da birbirine bağlı olduğunu söyledi. “Suriye halkıyla gerçekten derin bağlarımız var. Binlerce insan evlilik ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlı. Halihazırda 4 binden fazla Suriyeli genç Rusya’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim görüyor. Bunların, gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine çok önemli katkılarda bulunacaklarını umuyorum.”

Rusya Devlet Başkanı, Suriye’de yapılan parlamento seçimlerinin ülke için bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bunun sizin için büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu, toplumun güçlenmesine yol açıyor ve Suriye şu anda zor zamanlardan geçiyor olsa da bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları ve etkileşimi güçlendirecek.”

Putin, iki ülke arasındaki hükümetler arası komisyonun yeniden faaliyete geçtiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: “Rusya ile Suriye hükümetler arası komisyonu 1993'ten bu yana var. Orada birçok ilginç ve faydalı girişim tespit edildi. Biz de kendi adımıza, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenli temas ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda varılan anlaşmanın yanı sıra bunları hayata geçirmek için her şeyi yapmaya hazırız.”

ŞARA: “RUSYA İLE TARİHİ BAĞLARLA BAĞLIYIZ”

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluğun derinliğine vurgu yaptı. “Rusya ile tarihi bağlarla bağlı olduğumuzu ve Rusya'nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını anlıyoruz. Ayrıca, Rusya'nın bize sağladığı birçok kazanımları da temel alıyoruz. Rusya çeşitli alanlarda bize yardımcı oldu, maddi işbirliği de dahil olmak üzere önemli işbirliği köprüleriyle birbirimize bağlıyız.”

Şara, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine değinerek, ülkenin artık “yeni bir döneme” girdiğini vurguladı. “Yeni bir Suriye’nin varlığına dikkati çekmek istiyorum. Bu yeni Suriye'yi dünyaya tanıttık ve dünyanın da yeni Suriye'yi tanımaya başladığını görüyoruz. Rusya ile siyasi hedeflerimizi geliştirmek için çok çalışıyoruz. Rusya'nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

Suriye lideri, görüşmenin sonunda ülkesinde barışın ve istikrarın sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. “Kapsamlı ilişkilerimizi yenilemek ve sizi yeni Suriye ile tanıştırmak için çaba göstereceğiz. Şu anda en önemli şey elbette istikrar, hem ülkede hem de bölgede istikrar.”