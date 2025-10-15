Tuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir tersanede tadilatı süren geminin makine dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan bir tersanede, tadilat çalışmaları sırasında geminin makine dairesinde patlama meydana geldi.
Patlama, sabah saatlerinde işçilerin çalışma yaptığı sırada yaşandı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamanın ardından gemiden dumanlar yükseldi, tersane çevresinde panik yaşandı.
Olayın ardından tersane çalışanları tahliye edilirken, yangın riski oluşmaması için itfaiye ekipleri hemen olay yerine çağrıldı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI
Patlamanın etkisiyle bir işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.