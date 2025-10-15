Barış Alper Yılmaz’ın yeni maaşı dudak uçuklattı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray formasıyla son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile adı anılmıştı.

Transfer sürecinde kulübüyle sorun yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, yönetimin teklif ettiği yeni sözleşmeyi kabul ederek takımda kalma kararı aldı.

Barış Alper, o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada özür dilemese de “artık takımına konsantre olacağını” duyurmuş, yönetimle aradaki buzlar erimişti.

YENİ SÖZLEŞME “DEV ÜCRET” MADDELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray yönetimi ile yapılan yeni sözleşmenin detayları, kulüp çevrelerinde ve taraftar arasında büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, futbolcunun Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen tek tip kontratında 6 milyon Euro’luk toplam bir yükümlülük bulunuyor.

Sözleşme maddelerine göre, Barış Alper Yılmaz’a 3 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Bunun yanı sıra, 500 bin Euro sadakat bonusu, 10 maçta 1 milyon Euro, 20 maçta ise 2 milyon Euro’yu geçmeyecek şekilde ekstra performans bonusu ve 20 gol katkısına karşılık 500 bin Euro’luk bir prim maddesi yer alıyor.

GALATASARAY 40 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ

Galatasaray Yönetimi, yaz döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC’den gelen 40 milyon Dolar’lık transfer teklifini geri çevirmişti. Yönetim, futbolcunun bonservisi için Keçiörengücü’ne verilmesi gereken yüzde 20’lik pay haricinde 50 milyon Dolar talep etti.

NEOM ekibi, Barış Alper Yılmaz’a yıllık 10 milyon Dolar maaş önerdi ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yıldızı bırakmadı. Bunun üzerine Galatasaray, futbolcusunun takımda kalması için sözleşme yenileme kararı aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sözleşmesinin yenilendiğini doğrulamıştı. Özbek, “Barış’ın sözleşmesini yeni tadil ettik” diyerek yapılan anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.