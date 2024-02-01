Putin'den düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin bulunduğu Rus uçağının Ukrayna ve ABD ortaklığında düşürüldüğünü açıkladı.

Putin, Ukrayna sınırında yaşanan saldırıya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Putin, "Uçak, Amerikan Patriot hava savunma sistemi ile vuruldu. Bu, kesin tespit edildi" dedi. Putin, uçağı vuran füzenin Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldığını söyledi.

Ukrayna'nın uçağı vurmakla "suç" işlediğini belirten Putin, Batı'nın yaşananları "örtbas etmeye" çalıştığının, olayla ilgili uluslararası soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "ABD Başkanı Joe Biden Amerikalıları kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un güdemindeyse NATO'nun Baltık bölgesinde başlattığı tatbikat vardı. Peskov, tatbikatların Rusya için tehdit olduğunu, Moskova'nın buna karşı koymak için gereken önlemleri aldığını söyledi.