Raf raf toplatılıyor: Ünlü markanın peynirleri ölüm saçtı, 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa’da 18 Haziran’dan bu yana gıda kaynaklı Listeria monocytogenes bakterisi nedeniyle 21 kişide enfeksiyon tespit edildi. Yaşları 34 ile 95 arasında değişen hastalardan ikisi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenlerden birinin ek sağlık sorunlarının bulunduğunu açıkladı.

Ekonomim'e göre, vakaların, Fromagerie Chavegrand firmasına ait pastörize sütle üretilen peynirlerin tüketimiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Sağlık ve Tarım Bakanlıkları, epidemiyolojik ve mikrobiyolojik incelemelerde mevcut vakalar ile bu peynirler arasında olası bağlantı tespit edildiğini duyurdu.

BÜYÜK MARKETLERDEN GERİ ÇAĞIRMA BAŞLADI

Cumartesi gününden itibaren Lidl, Carrefour, U, Auchan ve Leclerc satış noktalarındaki Chêne d’Argent markalı büş peyniri, Saveurs d’Antan markalı camembert ve Le Berger markalı coulommier peynirleri geri çağrılmaya başlandı.

Chavegrand (FR 23.117.001 CE) şirketi, sağlık yetkilileriyle birlikte 23 Haziran 2025’ten önce üretilen tüm peynir partilerinin toplatılması kararını aldı. Pastörize inek sütünden (Camembert veya Crémeux gibi) veya keçi sütünden (bûches gibi) yapılan, çiçekli kabuklu yumuşak peynirler 9 Ağustos 2025’e kadar ulusal ve uluslararası pazarda satılmıştı.

Fransa’da gıda kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer alan listeria, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtilerle başlıyor. Kuluçka süresi sekiz haftaya kadar uzayabilen hastalık, özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Yetkililer, risk grubundaki vatandaşlara bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarıda bulundu.