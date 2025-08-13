Uyuyamamanızın nedeni bağırsaklarınız olabilir: Yeni araştırma çarpıcı bağlantıyı ortaya koydu

Genel Psikiyatri dergisinde yayımlanan araştırma, yaklaşık 387 bin uykusuzluk hastasının genetik verileri ile 27 bin kişinin bağırsak mikrobiyomu verilerini analiz etti. Sonuçlara göre, bazı bakteri türleri uykusuzluk riskini yüzde 1 ila yüzde 4 oranında artırırken, bazıları ise bu riski yüzde 1 ila yüzde 3 oranında azaltıyor.

Araştırmada, uykusuzluk çeken kişilerde yedi bakteri grubunun seviyelerinin belirgin şekilde düşük, 12 bakteri grubunun seviyelerinin ise daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu bulgular, bağırsak-beyin ekseni adı verilen biyolojik iletişim hattının uyku kalitesi üzerinde doğrudan etkili olabileceğini gösteriyor.

ÇİFT YÖNLÜ ETKİ MEKANİZMASI

Euronews'e göre, bilim insanları, uykusuzluk ile bağırsak sağlığı arasında karmaşık bir çift yönlü ilişki olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmacılar, “Uykusuzluğun bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkileri ve bunun tersi, karmaşık bir çift yönlü ilişkiyi temsil ediyor,” ifadelerini kullandı.

Bir teoriye göre, uykusuzluk vücudun serotonin ve dopamin seviyelerini etkileyerek uyku döngüsünü bozuyor. Bu durum, bağırsaklarda bu nörotransmiterlerin üretimini tetikleyebiliyor. Ayrıca bağışıklık sistemi düzenlenmesi, iltihaplanma ve hücresel mekanizmalar da bu süreçte rol oynayabiliyor.

ÇALIŞMANIN SINIRLARI VE OLASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Araştırmanın yazarları, katılımcıların çoğunun Avrupa kökenli olması nedeniyle sonuçların diğer popülasyonlara genellenemeyebileceğini belirtti. Ayrıca, diyet ve yaşam tarzı gibi bağırsak sağlığını etkileyebilecek faktörler çalışmaya dahil edilmedi.

Yine de bu bulgular, uykusuzluk tedavisinde probiyotik, prebiyotik veya fekal transplantasyon gibi mikrobiyom temelli yöntemlerin gelecekte uygulanabileceğine işaret ediyor.