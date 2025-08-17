Restoran kana bulandı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New York kentinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırı kan dondurdu. Brooklyn’deki olayda 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

ABD’nin New York kentinde silahlı saldırı faciası yaşandı. Brooklyn’in Crown Heights bölgesindeki “Taste Of The City Lounge” adlı restoranda düzenlenen saldırıda ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırıda 27 ve 35 yaşlarındaki iki erkek ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tisch, saldırıda yaralanan 8 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Yaralıların tedavileri sürerken, polis olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Komiser Tisch, saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, “Henüz kimse gözaltına alınmadı” dedi. Saldırganların kaçış güzergahı incelenirken polis geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

