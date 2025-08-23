Ringe adalet gelecek: Boks dünyasında yeni dönem!

Testlerde yalnızca erkeklerde bulunan Y kromozomu incelenecek. Yeni kurallar, 4 Eylül’de Liverpool’da başlayacak Dünya Boks Şampiyonası’nda da uygulanacak.

Federasyon açıklamasında, adil rekabetin sağlanması kadar sporcuların güvenliğinin de öncelikli olduğuna dikkat çekti. Dövüş sporlarının doğası gereği, yumrukların baş ve üst vücuda yöneldiği müsabakalarda kalıcı nörolojik hasar riski bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporcuların doğal biyolojik özelliklerine uygun kategorilerde yarışması, sporun etik değerlerini ve atletik performansın bütünlüğünü korur. Cinsiyet, yaş ve kilo, adil rekabetin sağlanmasında kritik parametrelerdir."

FEDERASYONLAR SORUMLU

PCR testlerinin uygulanması ve belgelenmesi ulusal federasyonların sorumluluğunda olacak. Test sonucunda Y kromozomu tespit edilen sporcular erkek kategorisinde yarışacak. Erkek hormonu ürettiği kanıtlanan cinsel gelişim bozukluğu olan sporcular da erkekler arasında mücadele edebilecek.

Y kromozomu bulunmayan sporcular kadın kategorisine alınacak. Erkek hormonu üretmediği belgelenen cinsel gelişim bozukluğu olan sporcular kadınlar arasında yarışabilecek. Gerektiğinde federasyon, sporcuları genetik tarama, hormonal test ve anatomik muayene için uzmanlara yönlendirebilecek. Sahte belge sunan sporcular ise dört yıl müsabakalardan men edilecek.