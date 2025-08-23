İstanbul’da mezarlıkta dehşet: Görenler şok oldu!

Olay, Yassıören Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre defineciler, bir vatandaşın mezarını “Ermeni mezarlığı” olduğunu öne sürerek kazdı. Daha önce jandarma ekiplerince yakalanan şahıslar, mezar kazdıklarını itiraf etmiş, ancak serbest bırakılmıştı.

Mezarlığa dua etmek için gelenler açılmış mezarları görünce şok yaşadı. Kemiklerin sağa sola savrulduğu ve bazı mezarların defalarca kazıldığı gözlendi.

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

“Mezarları akşam yine kazmışlar. Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakaladık, ifadelerini aldılar, mahkemeye sevk edildiler, serbest bırakıldılar. Kanunlarımız bana göre çok hafif kalıyor. 51 yıl önce gömülmüş vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikler dışarıda. Böyle terbiyesizlik olmaz. Muhtar ve vatandaş olarak çok rahatsızız, artık çözüm istiyoruz. Şu an kazılan mezar, dedemin dayısı Yaşar Yücel’in mezarı. Kemikler dışarıda.”

Muhtar Atay, definecilerle yaşadığı diyalogu da anlattı:

“Adamı yakaladığımızda ‘Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun?’ dedim. O da bana ‘Kemiklerini çalmadık, duruyor’ dedi. Dalga geçer gibiydi. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten.”

Öte yandan mezarlık ve çevresi, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde mezarlığın metrelerce kazıldığı, kemiklerin ortalığa çıktığı ve definecilerin geride eldiven ile kazı aletleri bıraktığı görüldü.