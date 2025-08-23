Tanju Özcan ve Ali Koç arasında gerilim: İşte tüm ayrıntılar!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a göndermede bulundu.

Özcan, Bolu Fuarı’ndan aldığı aslan heykelini gündeme getirerek Koç’a “Üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca’yı Boluspor’a göndermezseniz heykeli Bolu meydanına dikip adını ‘Ali Koç’ koyacağım” dedi.

İlk paylaşımına Fenerbahçe’den bir yanıt gelmemesi üzerine Özcan, ertesi gün yeniden video yayımladı. Kendi köyündeki bir mahalleye Ali Koç’un dedesinin adının verildiğini hatırlatan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli dedenizin adını taşıyan bir mahallemiz var. Oynatmadığınız, parasını ödediğiniz futbolculardan üçünü Boluspor’a istedik, hâlâ dönüş yapmadınız. Siz illa Vehbi Koç Mahallesi’nin adını ‘Aziz Yıldırım Mahallesi’ mi yapmak istiyorsunuz? Aziz Abi olsa o futbolcular çoktan Bolu’ya gelmişti.”

İKİLİ ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Tanju Özcan, bu paylaşımının ardından Ali Koç’un kendisini aradığını ve telefonda tartıştıklarını söyledi. Özcan, Koç’un “had bildirmeye çalıştığını” öne sürerek şunları yazdı:

“Bak Ali Koç! Ben Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Bulunduğum noktaya parayla değil, halkın desteğiyle geldim. Bana ‘yalı çocuğu şımarıklığıyla’ hakaret etmeye kalkışma. Para her yerde geçmez.”

Özcan, Ali Koç’un Boluspor’u küçümseyen ifadeler kullandığını iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Gel, yol yakınken bu konuşmayı hiç olmamış sayalım. Ama Boluspor’u ‘küçük görmeye’ kalkıştığın sözlerin için kulübümüzden özür dile ve bu mevzuyu kapatalım.”

