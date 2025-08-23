Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’den şok taciz iddiası: “Başıma silah dayadı”

Bozyel, “Diyarbakır’da aynı okulda ve sınıfta olduğumuz dönemde başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermedim, çok şükür” dedi.

Bozyel, yıllarca sessiz kalmasının sebebini de açıkladı: “Minyon ve az kilolu olmama bakmasınlar. Ailemle uzak akraba olduğumuz için kan davası çıkacağını düşündüğümden yıllarca sakladım. Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. O ne yaptığını çok iyi biliyor. Sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun.”

Mehmet Yılmaz Ak ise iddialara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, sosyal medya ve haber mecralarında kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “Aslı astarı olmayan iftiralara karşı avukatlarım aracılığıyla hukuki süreç başlatılacaktır” açıklamasında bulundu.

Olay, sanat dünyasında ciddi yankı uyandırırken, taciz iddiaları ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.