Rus haber ajansı TASS: "Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığını, Rusya’nın kendilerine sığınma hakkı teklif ettiğini bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Rus haber ajansı TASS: "Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"
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Kremlin kaynaklarına dayandırılan haberde, Esad’ın Suriye'deki iç savaşın son gelişmeleri üzerine ülkesini terk ettiği belirtildi.

Şam’dan Ayrılış ve Tartışmalar

Beşar Esad’ın, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından başlatılan saldırılar sonucu Şam’dan ayrıldığı ve ülkeden bir uçakla kaçtığı bildirildi. Uçuş sırasında uçağın düşmüş olabileceği söylentileri gündemde yer alırken, TASS’ın haberi bu spekülasyonlara son verdi. Esad ve ailesinin Moskova'ya güvenli bir şekilde ulaştığı duyuruldu.

Rusya Güvence Verdi

Habere göre, Esad ailesi Moskova’ya özel bir uçakla getirildi. Rusya, hem Esad’a hem de ailesine sığınma hakkı tanıyarak güvenliklerini sağlama kararı aldı. Ayrıca, Esad’ın yakın çevresinden bazı üst düzey isimlerin de aynı süreçte Moskova’ya geçtiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı Daha Önce Duyurmuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın Suriye’den ayrıldığını daha önce açıklamıştı. TASS’ın haberiyle birlikte, Esad’ın yeni adresinin Moskova olduğu netleşmiş oldu.

Esad’ın Moskova’daki geleceğine dair nasıl bir plan izleneceği ve Rusya’nın bu kararı bölgesel dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

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