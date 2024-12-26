Rus kargo gemisine terör saldırısı

Akdeniz’de batan Rus kargo gemisi Ursa Mayor‘un önceden planlanmış bir terör saldırısına uğradığı açıklandı. Ursa Mayor’un sahibi Oboronlogistika şirketinin açıklamasında dökme yük gemisinin sancak tarafında üç patlama meydana geldiği belirtildi.

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Rus kargo gemisine terör saldırısı
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Akdeniz’de İspanya ve Cezayir arasında batan Rus kargo gemisi Ursa Mayor’un sahibi olan, Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri inşaat operasyonlarını yürüten şirketlerden Oboronlogistika açıklama yaptı.

Oboronlogistika adlı şirket 11 Aralık'ta Rusya'nın Saint Petersburg limanından yola çıkan gemilerine önceden planlanmış bir terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Şirket 14 mürettebatın kurtarıldığı 2 mürettebatın kaybolduğu geminin izlem bilgilerini paylaştı. Ursa Mayor’un en son pazartesi günü Cezayir ile İspanya arasında gece saatlerinde bir sinyal gönderdiğini belirttildi.

Gemi mürettebatının ifadelerine göre de 23 Aralık 2024'te Moskova saatiyle 13:50'de geminin kıç bölgesinin sancak tarafında art arda üç patlama meydana geldi.

Kremlin Ursa Mayor’un Suriye’ye silah ve teçhizat taşındığı haberlerini ise yalanladı. İddiaların aksine geminin son durağının Vladivostok olduğu ifade edildi.

Oboronlogistics'ın 20 Aralık'taki duyurusunda da Ursa Mayor’un Vladivostok limanına kurulması planlanan özel liman vinçlerinin yanı sıra yeni buz kırıcılar için parçalar taşıdığı ifade ediliyor.

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