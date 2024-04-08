Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Lavrov, Pekin'de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, Ukrayna ve Asya-Pasifik bölgesindeki durumu, ikili iş birliği konularını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çin'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e gitti.

İki gün sürecek ziyarette ilk durak Çin Dışişleri Bakanlığı oldu. Rus Dışişleri Bakanı, burada Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi.

Lavrov ile Vang, Ukrayna ve Asya-Pasifik bölgesindeki durumu, ikili işbirliği konularını ve uluslararası arenadaki etkileşimi ele aldı.

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