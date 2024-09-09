Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Orta Doğu'da savaş açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da geniş çaplı bölgesel savaşı kışkırtmak isteyenlerin olduğunu belirtti. Bakan Lavrov, "Bununla mücadele edilmesi gerekiyor." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Orta Doğu'da savaş açıklaması
Yayınlanma:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısının sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gerçekleştirilen toplantıda Filistin topraklarındaki durumun ele alındığını belirten Bakan Lavrov, "Burada şiddetin sonlandırılması, insani sorunların çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM), Filistin devletinin kurulması ile ilgili kararlarının uygulanmasına ilişkin çalışmaların başlatılması gerektiği konusunda ortak pozisyona sahibiz." dedi.

Rus Bakan Lavrov, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyasetine de değindi. Lavrov yaptığı açıklamada, "Washington Orta Doğu'daki her türlü süreçte tekelini korumak istiyor. Bunun başarısız olduğunu defalarca gördük." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Katar ve Mısır'ın Gazze Şeridi ile ilgili teklifler yaptığına dikkati çekerek, "Bu ülkeler makul bir şey teklif ettiğinde, ön anlaşma sağlanıyor. Ancak sonrasında İsrail yönetimi ek şartlar ortaya koyuyor. Bu üzücü. Bu trajediyi acilen durdurmak, ateşkesi sağlamak lazım. Filistin topraklarındaki kriz, Lübnan-İsrail sınırına, Yemen ve Kızıldeniz'deki duruma yansıdı. Geniş çaplı bölgesel savaşı kışkırtmak isteyenler var. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor." dedi.

Bakan Lavrov, Filistinliler arasında birliğin sağlanması, Hamas ile Fetih Hareketi'nin tartışmalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine de değindi. Lavrov, müzakerelerde toprak takasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Ateşkes ile toprak takasını konuşmak ciddi değil. Sorun toprak değil, çiğnenen insan hakları ile ilgili." dedi.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna konusunda dürüstçe anlaşmak istemediğini söyledi.

Gazze’de can kayıpları artıyor: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler 40 bini geçtiGazze’de can kayıpları artıyor: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler 40 bini geçtiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sergey Lavrov orta doğu savaş rusya
Günün Manşetleri
Türkiye, İzlanda'yı devirdi
"Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"
"Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız"
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler 40 bini geçti
Narin Güran cinayetinin itirafçısının tam ifadesi ortaya çıktı!
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İlk itiraf geldi
21 terör hedefi imha edildi
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması
Çok Okunanlar
Türkiye, İzlanda'yı devirdi Türkiye, İzlanda'yı devirdi
İlk ders zili törenlerle çaldı İlk ders zili törenlerle çaldı
İşçiler fabrika yolunu kapattı, polis işçilere müdahale etti İşçiler fabrika yolunu kapattı, polis işçilere müdahale etti
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
İlk itiraf geldi İlk itiraf geldi