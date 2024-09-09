Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Orta Doğu'da savaş açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısının sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gerçekleştirilen toplantıda Filistin topraklarındaki durumun ele alındığını belirten Bakan Lavrov, "Burada şiddetin sonlandırılması, insani sorunların çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM), Filistin devletinin kurulması ile ilgili kararlarının uygulanmasına ilişkin çalışmaların başlatılması gerektiği konusunda ortak pozisyona sahibiz." dedi.

Rus Bakan Lavrov, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik siyasetine de değindi. Lavrov yaptığı açıklamada, "Washington Orta Doğu'daki her türlü süreçte tekelini korumak istiyor. Bunun başarısız olduğunu defalarca gördük." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Katar ve Mısır'ın Gazze Şeridi ile ilgili teklifler yaptığına dikkati çekerek, "Bu ülkeler makul bir şey teklif ettiğinde, ön anlaşma sağlanıyor. Ancak sonrasında İsrail yönetimi ek şartlar ortaya koyuyor. Bu üzücü. Bu trajediyi acilen durdurmak, ateşkesi sağlamak lazım. Filistin topraklarındaki kriz, Lübnan-İsrail sınırına, Yemen ve Kızıldeniz'deki duruma yansıdı. Geniş çaplı bölgesel savaşı kışkırtmak isteyenler var. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor." dedi.

Bakan Lavrov, Filistinliler arasında birliğin sağlanması, Hamas ile Fetih Hareketi'nin tartışmalardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine de değindi. Lavrov, müzakerelerde toprak takasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Ateşkes ile toprak takasını konuşmak ciddi değil. Sorun toprak değil, çiğnenen insan hakları ile ilgili." dedi.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna konusunda dürüstçe anlaşmak istemediğini söyledi.