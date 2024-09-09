Gazze’de can kayıpları artıyor: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler 40 bini geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü şiddetli bombardıman ve saldırılar 339 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleşen iki saldırıda 16 Filistinli hayatını kaybetti, 64 kişi ise yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 40 bin 988'e çıktığı, yaralı sayısının ise 94 bin 825 olduğu ifade edildi.