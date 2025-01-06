Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucunda Donetsk'teki Kurahovo şehrinin alındığı belirtildi.

Şehrin Donbas'ın güneybatı kesiminde en büyük yerleşim yeri olduğuna işaret edilen açıklamada, "On yıl boyunca Kiev rejimi burayı gelişmiş atış noktaları ve yeraltı iletişim ağıyla güçlü bir müstahkem bölgeye dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kuzeyden şehrin Rus taarruz birimlerinin manevra kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayan su rezervuarıyla kaplı olduğu aktarılarak, şehrin savunulması için Ukrayna ordusunun askeri birlikleri, yabancı paralı savaşçılar, top ve tanklarla güçlendirildiği kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kurahovo'yu elinde tutmak için toplam 15 binin üzerinde askeri şehre yoğunlaştırdığı bildirilen açıklamada, "Kurahovo'nun kurtarılması sırasında Rus birliklerinin profesyonel eylemleri sonucunda düşman, personelinin yüzde 80'ini yani 12 binden fazla kişiyi, 40'ı tank ve diğer zırhlı araçlar dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin adet çeşitli silah ve askeri teçhizatı kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kurahovo şehrinin ele geçirilmesinden sonra Rus birliklerinin operasyonel alana girdiği vurgulanarak, "Bu, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının kurtuluş hızını artırmamıza olanak tanıyacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bakanlığın bir diğer açıklamasında, Rus ordusunun Donetsk'te Daçenskoye yerleşim birimini de ele geçirdiği belirtildi.