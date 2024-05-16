Rusya ile İslam dünyası KazanForum 2024'te bir araya geldi

Tataristan’ın başkenti Kazan, Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024’e ev sahipliği yapıyor. Bu sene 15'incisi düzenlenen forum Rusya ile İslam dünyasını bir araya getirdi.

Forum çerçevesinde yapılan ekonomi oturumlarının açılışını Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı Aleksey Valeryevich Pesoshin yaptı.

Forumun “Rusya-İslam Dünyası: Adil Çok Kutuplu Dünya Düzeni ve Güvenli Kalkınma" başlığıyla yapılan toplantısı dikkat çekiciydi.

Toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gönderdiği mesaj okundu. Putin, forumun ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun ve ortaklığın daha da geliştirilmesine hizmet edeceğini vurguladı.

Forum kapsamında, Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

19 Mayıs’ta sona erecek foruma Türkiye’den de İstanbul Ticaret Odası gibi çok sayıda kurum ve isim katılıyor.