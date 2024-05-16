Engin Dinç ve karanlık eylemler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polis şeflerinin gizli tanığı yönlendirerek iktidar partisi mensuplarının hedef aldığı iddiasıyla devam operasyonlarda oklar bir anda Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in üzerine çevrildi.

Üç yardımcısı gözaltına alınan Engin Dinç'in ismini Türkiye, Hrant Dink, 103 kişinin öldüğü Ankara Gar katliamı, 7 kişinin öldürüldüğü Konya'daki Dedeoğulları katliamı, Rahip Santoro cinayeti gibi birçok olayla tanıdı.

TRABZON'DA OLAYLAR SİLSİLESİ

Engin Dinç, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü’yken kentte McDonalds’ın bombalanması ve Rahip Santoro’nun öldürülmesi gibi olaylar yaşandı. FETÖ'nün kurmay isimlerinden Ramazan Akyürek de o dönem Trabzon İl Emniyet müdürüydü.

Daha sonra da Trabzon’daki Fethullaçı polis şeflerinin haber elemanları İstanbul’da gazeteci Hrant Dink öldürüldü. Engin Dinç, dönemin İstihbarat Müdürü olduğu için kamu görevlilerine yönelik açılan davada yargılandı. Dinç, Hrant Dink'i "ihmali davranışla kasden öldürme” iddiasıyla suçlandı. Ancak bu davada beraat etti. Yargıtay beraat kararını onadı.

"MUHBİR"İ DİNK CİNAYETİNDE YARGILANDI

Dink cinayetinin en önemli isimlerinden biri olan Erhan Tuncel, Engin Dinç'in muhbiriydi. Engin Dinç, gazeteci Hrant Dink'e suikast yapılacağını ilk bilen isim olmasına rağmen daha sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığına getirildi.

TÜRKİYE'DE BOMBALAR PATLADI

Engin Dinç’in İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı dönemde de birçok büyük patlama ve kanlı olaylar yaşandı. 2015 yılında yaşanan Suruç, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara patlamalarında "İstihbarat Dairesi Başkanlığı" koltuğunda oturuyordu.

İSTİHBARAT PATLAMADAN SONRA VERİLDİ

Kamuoyu Engin Dinç ismini 103 kişinin bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği Ankara Gar katliamında da duydu. Dinç, Gar’daki saldırıyı yapan Adıyaman’daki IŞİD hücresinin Ankara’da saldırıya hazırlandığı istihbaratını 10 Ekim 2015 tarihine kadar bekletmesiyle gündeme gelmişti.

ESKİŞEHİR'DE AKADEMİSYEN CİNAYETİ

2016 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Dinç'in ismi, Osmangazi Üniversitesi'ndeki akademisyen cinayeti ile tekrar gündeme geldi.