Rusya: "Ukrayna ve Batı terör örgütlerini kullanıyor"

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Rusya’da 27 terör saldırısının önlendiğini belirterek ‘Ukrayna'daki Naziler ve onları yöneten Batılı ülkeler, topraklarımızda barbarca suçların işlenmesini organize ediyor.’ dedi.

Rusya: "Ukrayna ve Batı terör örgütlerini kullanıyor"

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Rusya’daki terör saldırılarının ve girişimlerinin arkasında Ukrayna ve onu yöneten Batı ülkelerinin olduğunu söyledi.

Rusya Terörle Mücadele Komitesinin (NAK) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, NAK üyeleriyle toplantı düzenledi.

KRİTİK YERLERİ HEDEFLEYEN 27 SALDIRI ÖNLENDİ

Bu yıl Rusya'daki ulaşım ve enerji altyapısı, savunma sanayi işletmeleri ve yaşam destek unsurlarına yönelik 27 terör saldırısının engellendiğini belirten Bortnikov, "Ukrayna'daki Naziler ve onları yöneten Batılı ülkeler, topraklarımızda barbarca suçların işlenmesini organize ediyor, bu suçların işlenmesinde uluslararası terör örgütü üyelerini kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

‘CROCUS CİTY HALL BUNUN KANITI’

Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının buna kanıt olduğunu kaydeden Bortnikov, bu vesileyle terör saldırılarına karşı ek güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Terör saldırısında 144 kişi yaşamını yitirmişti.

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