Arda Güler Real Madrid-Manchester City maçında oynayacak mı?

Real Madrid sahasında Manchester City takımını konuk edecek. Oynanacak olan dev maçta Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler Real Madrid-Manchester City maçında oynayacak mı?
Editör: Yağmur Biçen

REAL MADRİD-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Real Madrid, Manchester City ile Türkiye saati ile saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Maç Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'da oynanacak. Müsabaka EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

ARDA GÜLER MAÇTA OYNAYACAK MI?

Futbolseverler Arda Güler'in Real Madrid-Manchester City maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor... Milli oyuncu Arda Güler bu akşamki maçın kadrosunda olacak... Teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e ikinci yarıda süre vermesi bekleniyor.

İrlanda’nın en genç Başbakanı!İrlanda’nın en genç Başbakanı!Dünya
# arda güler # real madrid # manchester city
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Öne Çıkanlar Çin ABD'yi uyardı! | Ulusal Haber Çin ABD'yi uyardı! | Ulusal Haber Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum... Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...