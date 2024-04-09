Arda Güler Real Madrid-Manchester City maçında oynayacak mı?
Real Madrid sahasında Manchester City takımını konuk edecek. Oynanacak olan dev maçta Arda Güler oynayacak mı?
REAL MADRİD-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?
Real Madrid, Manchester City ile Türkiye saati ile saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Maç Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'da oynanacak. Müsabaka EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
ARDA GÜLER MAÇTA OYNAYACAK MI?
Futbolseverler Arda Güler'in Real Madrid-Manchester City maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor... Milli oyuncu Arda Güler bu akşamki maçın kadrosunda olacak... Teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e ikinci yarıda süre vermesi bekleniyor.