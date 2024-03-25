Rusya Ukrayna'daki operasyonlarını yoğunlaştırdı! 24 saatte 555 Ukrayna askeri etkisiz hâle getirildi

Rusya Ukrayna'daki ilerleyişini hızlandırdı. Moskova'daki terör saldırısının ardından Ukrayna'ya ait askeri hedefleri art arda vurdu. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e balistik füze saldırısı düzenledi. Rus kuvvetleri NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya nakledilen askeri teçhizat ve silahlarını da imha etti. Rusya son 24 saat içinde 103 İHA, 31 HIMARS, Vampire ve Uragan roketini imha ettiğini duyurdu.

24 saat içinde 555'ten fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Donetsk yönünde avantajlı hatları ele geçiren Rus ordusu, gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu 175 Ukrayna askerini ve ABD yapımı 'Bradley' tipi zırhlı piyade aracını imha etti.

Avdeyevka yönünde ilerleyen Rus güçleri de 120 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi ve 6 tankı imha etti. Rus Ordusu ayrıca Güney Donetsk, Herson ve Kupyansk yönlerinde de ilerleme kaydetti.