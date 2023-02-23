Rusya ve Belarus doğalgaz fiyatını rubleye bağladı

Belarus Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, “Varılan anlaşmaya uygun olarak, Belarus için gaz fiyatı rubleye bağlandı ve 2022 koşullarına göre belirlendi” ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın vadesi iki yıl olacak ve 2025’e kadar sürecek.

Daha önce Belarus Enerji Bakanı Viktor Krankeçiç, 2023 gaz fiyatının en üst düzeyde müzakere edileceğini bildirmişti. 17 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bir araya gelmişlerdi.

Belarus, Nisan 2022’den bu yana Rus doğalgazı için ödemeleri ruble olarak yapıyor. Belaruslu yetkililer, ödemelerde rubleye geçişle gaz fiyatının daha elverişli olduğunu dile getiriyor.