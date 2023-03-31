Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li muhabir tutuklandı

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin muhabiri, Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, muhabirin, Rus askeri endüstri komplekslerinden birine dair bilgi topladığını duyurdu.

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ABD’li Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'da gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Yekaterinburg kentinde gözaltına alınan muhabirin, ABD hükümeti adına casusluk yaptığından şüphelenildiğini duyurdu. Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’na akredite olan 1991 doğumlu ABD vatandaşı Evan Gershkovich’in yasa dışı faaliyetleri durduruldu” ifadeleri kullanıldı.

Muhabirin, ABD’den gelen talimatlar doğrultusunda Rus askeri endüstri komplekslerinden birine dair gizli bilgileri topladığı belirtilirken, Gershkovich hakkında, casusluk suçundan dava açıldı.

Evan Gershkovich, davada suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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