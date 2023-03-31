ABD'den çarpıcı Çin itirafı: "Engelleyemeyeceğiz!"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Çin'in nükleer silah kapasitesinin rahatsız edici olduğunu belirten Milley, bunu durdurmak için ABD'nin elinde yapacak bir şey olmadığını ifade etti.

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ABD'den çarpıcı 'Çin' itirafı geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in nükleer silah kapasitesinin rahatsız edici olduğunu ve Pekin'in nükleer kalkınma programını yavaşlatmak, durdurmak veya yok etmek için ABD'nin elinde yapacak bir şey olmadığını söyledi.

Çin'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milley, Çin'in nükleer silah kapasitesinin yanı sıra, Rusya ile yakınlaşmasından endişe duyduğunu söyledi.

ABD'li komutan, "İçinde bulunduğumuz stratejik ortamda, ikisinin birbirine yaklaştığını görüyoruz. Ben buna kelimenin tam anlamıyla gerçek bir ittifak diyemem ama onların birbirine yaklaştığını görüyoruz ve bu rahatsız edici." dedi.


Çin'in nükleer kapasitesinin henüz ABD ile boy ölçüşecek durumda olmadığına işaret eden Milley, "Ancak önemli bir nükleer kapasiteye sahipler ve menzili ABD'ye kadar uzanabilen kıtalararası balistik füzelere sahipler. Bu açıkçası rahatsız edici. Yani şu anda, nükleer silahlı iki büyük güçle karşı karşıya olduğumuz bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

Milley, Soğuk Savaş'ın caydırıcılık ilkelerinin hala geçerli olduğunu ancak iki nükleer güçle karşı karşıya olmanın getirdiği bir karmaşıklığın söz konusu olduğunu söyledi.

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