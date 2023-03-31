Rusya'dan ABD'ye rest!

Üst düzey yetkili bir Rus diplomat, Rus ordusunun Sibirya'da mobil füze rampaları konuşlandırması sırasında Moskova'nın ABD'ye füze testleri hakkında artık bilgi vermeyeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rus haber ajanslarının aktardığı açıklamalarda,
Moskova'nın daha önce ABD ile kalan son nükleer silah anlaşmasına katılımını askıya almasının ardından Washington ile tüm bilgi paylaşımını durdurduğunu söyledi.

Geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington ve NATO müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki yenilgisini hedeflerini açıkça ilan ettikleri bir dönemde, ABD'nin anlaşma kapsamında nükleer tesislerinde denetim yapmasını kabul etmeyeceğini vurgulayarak yeni START anlaşmasını askıya almıştı.

Kaynak: Unews

# rusya # abd

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