ABD ilk 3 ayda 10 binden fazla kişi öldü

Son okul saldırısında 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü ABD'de bireysel silahlanmada 2023'ün ilk 3 ayında 10 binden fazla kişi silahlı saldırılar sonucu öldü. Bu kayıpların 404'ü bebek ve çocuklara ait...

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ABD'de halk silahlanıyor. Silahlı saldırıların ardı kesilmiyor. Son olay Tennessee eyaletindeydi. Bir okula silahlı saldırı düzenlendi. 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Kongresi'nin bireysel silahlanma tasarısını tartışması sürerken çarpıcı bir veri geldi. Ateşli silahların kullanıldığı saldırılar sonucu 2023 yılın ilk çeyreği tamamlanmadan 10 bini geçti.

Verileri ülkedeki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive paylaştı.

GVA'nın verilerine göre; intiharlarda kullanılan ateşli silahlarla 5 bin 742 kişinin öldü. Cinayet kastı ve kaza ile kullanılan ateşli silahlarla 4 bin 260 kişinin öldü, 7 bin 519 kişinin de yaralandı.

Yılın henüz ilk yarısında 0-11 yaşlarında 59 bebek ve çocuk silahların kurbanı oldu. 12-17 yaş aralığında 345 genç hayatını kaybetti.

0-11 yaşlarında 59 bebek ve çocuk
2-17 yaş aralığında 345 genç

ABD Başkanı Joe Biden, okul saldırısının ardından konuşmuş topu Amerikan Kongresi'ne atmıştı. Biden, "Kongre'ye harekete geçmesi için yalvarmaktan başka bir şey yapamam" demişti. Fakat ne Demokratlar ne de Cumhuriyetçiler bireysel silah kullanımının denetiminden yana..

Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki okul saldırısı sonrası ülkedeki bayraklar 31 Mart gün batımına kadar yarıya indirildi.

Polis, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganın kendisinin de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli bir kadın olduğunu açıkladı.

# abd # bireysel silahlanma

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