Fransa yanıyor halk meydanlara indi

Avrupa yanıyor. Sokaklar alev alev. Avrupa'nın dev ekonomileri Fransa, Almanya, İngiltere ABD'nin Rusya yaptırımları ile ekonomik çöküşte. Avrupalılar hükümetlerin kararlarına karşı meydanlarda, işçiler grevde.

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Sokaklar yangın yeri. Fransa'da ateş düşmüyor.

ABD'nin Rusya yaptırımları soncu enflasyonun yükseldiği, enerji faturalarının kabardığı Avrupa'da halk meydanlarda. Ekonomik krizin faturası işçiye, emekliye kesildi.

Uzun süredir devam eden grevlere rağmen Macron yönetimi "tasarruf" adı altında emeklilik yaşını yükseltti. Günleridir Fransa sokakları hareketli.

Bakanlarını Elysee Sarayı'nda toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, köşeye sıkıştı. Kriz toplantısından bir sonuç çıkmadı.

Çöpten kente dönen Paris'te Fransız Polisi Macron'un talimatı ile müdahalesini sertleştirdi.

200'den fazla kişi gözaltına alındı. Eylemler sırasında cadde üzerindeki dükkanların cam ve vitrinleri kırıldı, yağmalandı.

Fransa'da durum böyleyken Almanya, İngiltere ve Polonya'da grevler sürüyor. Avrupalılar, ABD'nin Rusya yaptırımlarının yarattığı ekonomik krizin çözülmesini istiyor.

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