Suudi Arabistan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılıyor

Batı Asya’da ABD’nin etkisini kıran hamleler hızlanmaya başladı.



Çin öncülüğünde İran ve Suudi Arabistan’ın ilişkilerini normalleştirmesinin ardından, Riyad yönetimi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma kararı aldı.



Riyad yönetimi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü verilmesine ilişkin memorandumu onayladı. Diyalog ortağı statüsü ile birlikte Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik yolundaki ilk adımı atmış oldu.



Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996 yılında “Şanghay Beşlisi” adıyla kurduğu Şanghay İşbirliği Örgütü, yıllar boyunca bölgedeki ülkeleri bünyesine katarak büyümeye devam etti.



Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin de tam üye olduğu örgüte, son olarak geçen yıl İran tam üyelik için gerekli belgeleri imzalamıştı.



Suudi Arabistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılımının da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2022 Aralık ayında Riyat’a yaptığı ziyarette ele alındığı bildirildi.



Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco, geçtiğimiz günlerde, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisi kurmak üzere, Çinli Norinco ve Panjin şirketleriyle ortak girişim başlattıklarını duyurmuştu.



Çin, 2018'den bu yana Avrupa Birliği'ni geride bırakarak Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı oldu ve iki ülke arasındaki ticaret geçen yıl 87,3 milyar dolara ulaştı.



Suudi Arabistan geçen yıl Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki yatırımların ana hedefi olurken, Çin'in krallıktan yaptığı ithalatın yüzde 77'sini ham petrol oluşturdu.