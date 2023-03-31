Şam'dan İsrail'e tepki: "Saldırılar iç parçalanmadan kaçma girişimidir"

İsrail Suriye'ye hava saldırı düzenledi. Suriye füzeleri havada engelledi.



İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinden uçarak işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden, Şam'ı hedef aldı. Suriye Ordusu’nun mevzilerine hava saldırısı düzenledi.



Suriye, hava savunma sistemi S300'leri devreye sokarak İsrail füzelerini havada engelledi. Şam yönetimi saldırıya tepki gösterdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Tel Aviv'in iç politikada dikkat dağıtmaya çalıştığını" açıkladı.



Suriye bu açıklamayı yaparken Tel Aviv sokakları yine hareketliydi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı, "Ulusal Muhafız Gücü" kurma planı Tel Aviv'de protesto edildi.



Netenyahu ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki atışma ise Twitter üzerinden devam etti. Netenyahu, "dış baskılara göre karar almadıklarını" söyledi.



Ancak Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e "özel mesaj" yolladığı iddia edildi. Biden'ın "yargı reformunun durdurulması" yönündeki mesajını ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides üzerinden, Netanyahu'nun yargı düzenlemesinin ertelendiğine yönelik açıklamasından birkaç saat önce ilettiği ifade edildi.