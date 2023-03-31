Şam'dan İsrail'e tepki: "Saldırılar iç parçalanmadan kaçma girişimidir"

İç savaşın eşiğinden dönen İsrail ile ABD arasındaki tartışma sürerken İsrail Suriye'yi hedef aldı. İsrail füzelerine Şam'dan yanıt gecikmedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları iç parçalanmadan kaçma girişimidir" denildi.

Son Güncelleme:

İsrail Suriye'ye hava saldırı düzenledi. Suriye füzeleri havada engelledi.

İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinden uçarak işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden, Şam'ı hedef aldı. Suriye Ordusu’nun mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Suriye, hava savunma sistemi S300'leri devreye sokarak İsrail füzelerini havada engelledi. Şam yönetimi saldırıya tepki gösterdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Tel Aviv'in iç politikada dikkat dağıtmaya çalıştığını" açıkladı.

Suriye bu açıklamayı yaparken Tel Aviv sokakları yine hareketliydi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı, "Ulusal Muhafız Gücü" kurma planı Tel Aviv'de protesto edildi.

Netenyahu ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki atışma ise Twitter üzerinden devam etti. Netenyahu, "dış baskılara göre karar almadıklarını" söyledi.

Ancak Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e "özel mesaj" yolladığı iddia edildi. Biden'ın "yargı reformunun durdurulması" yönündeki mesajını ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides üzerinden, Netanyahu'nun yargı düzenlemesinin ertelendiğine yönelik açıklamasından birkaç saat önce ilettiği ifade edildi.

# suriye # israil

Benzer Videolar

Suudi Arabistan ŞİÖ’ye katılıyor Suudi Arabistan ŞİÖ’ye katılıyor
ABD ilk 3 ayda 10 binden fazla kişi öldü ABD ilk 3 ayda 10 binden fazla kişi öldü
Fransa yanıyor halk meydanlara indi Fransa yanıyor halk meydanlara indi
Çin'den 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi Çin'den 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi
Obrador'dan ABD'ye sert mesaj Obrador'dan ABD'ye sert mesaj
Avrupa Birliği'nden benzinli ve dizel araç kararı Avrupa Birliği'nden benzinli ve dizel araç kararı
Arabistan'dan petro doları kıracak hamle Arabistan'dan petro doları kıracak hamle
Cumhurbaşkanı Tatar'ın konvoyuna saldırdılar Cumhurbaşkanı Tatar'ın konvoyuna saldırdılar
Tayvan’ın eski lideri Çin’i ziyaret etti Tayvan’ın eski lideri Çin’i ziyaret etti
Rusya'dan Ermenistan'a UCM uyarısı Rusya'dan Ermenistan'a UCM uyarısı
Almanya ve Fransa grev dalgasıyla boğuşuyor Almanya ve Fransa grev dalgasıyla boğuşuyor
İsrail sokaklarında tansiyon düşmüyor İsrail sokaklarında tansiyon düşmüyor
Çok Okunanlar
1 Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman?
2 31 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (31 MART 2023)
4 Yılmaz Gruda'dan sevindiren haber
5 "Türk milletinin değil, NATO'nun vekillerisiniz!"