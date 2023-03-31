TOS-1: NATO zırhlılarını kevgire çeviriyor

TOS – 1 Sovyet yapımı T – 72 tankının üstüne monte edilmiş bir çoklu roketatardır. Ağır Alev Silahı Sistemi termobarik savaş başlıkları kullanabilir.

İlk muharebe testleri 1988 ve 1989'da Panjshir Vadisi'nde yapılan TOS-1'ler, ilk olarak Sovyet – Afgan Savaşı’nda kullanıldı.

Günümüzde TOS – 1 A, Buratino gibi varyantları vardır.

Kalibresi 220 milimetre, namlu uzunluğu 5 bin milimetre, namlu sayısı 24, minimum atış menzili 400

metre ve maksimum atış menzili, yeni füzeler ile, 6000 metredir