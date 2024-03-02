Rusya'da LGBT resmen yasaklandı! Yasaklı örgütler listesine girdi

Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketini ve alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine aldı.

RUSYA'DA LGBT RESMEN YASAKLANDI

Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme, LGBT hareketini "aşırılık yanlısı bir örgüt" olarak kabul etmişti. Adalet Bakanlığı da bu karar uyarınca bugün LGBT hareketini resmi olarak yasakladı. LGBT bağlantılı kuruluş ve organizasyonların tasfiye edileceği duyuruldu.

25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı, aşırılık yanlısı etkinliklerle mücadele kapsamında Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin sosyal ve dini anlaşmazlığı teşvik de dahil olmak üzere faaliyetlerindeki aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürlerinin tespit edildiği belirtilmişti.

BİREYLERİ DEĞİL ÖRGÜTÜ HEDEF ALIYOR

Sputnik'in haberine göre Avukat Dmitriy Agranıvskiy, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin LGBT hareketini aşırılık yanlısı olarak tanıma kararının sıradan insanların hayatını etkilemeyeceğini zira yasaklananların onlar değil, 'onları mahkeme celbi olarak kullanan düşmanca bir örgüt' olduğunu söylemişti.