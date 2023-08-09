Rusya'da patlama meydana geldi! Moskova'da 25 kişi yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın 40 km ileriden dahi duyulduğunu söyleniyor.

Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Son dakika gelişmesi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da büyük bir patlama olduğu bildirildi. Bir ilaç deposunda meydana gelen patlamada 25 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Rusya'da patlama meydana geldi! Moskova'da 25 kişi yaralandı - Resim : 1

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RUSYA'NIN BAŞKENTİ MOSKOVA'DA PATLAMA

Rusya'da patlama meydana geldi! Moskova'da 25 kişi yaralandı - Resim : 3Rusya'da patlama meydana geldi! Moskova'da 25 kişi yaralandı - Resim : 4Rusya'da patlama meydana geldi! Moskova'da 25 kişi yaralandı - Resim : 5

Patlama Sergiev Posad'daki Zagorsk Optik ve Mekanik Fabrikasında meydana geldiği söyleniyor. Patlamanın teknik ve kimyasal maddelerin yanlış kullanımları sonucunda olduğu söyleniyor. Detaylı araştırma için soruşturma başlatıldı. Toplam 25 kişi yaralandı. Sayının artmasından endişe ediliyor.

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Rusya'da patlama meydana geldi! Moskova'da 25 kişi yaralandı - Resim : 6

Sergiev Posad yönetimi, şirketin tüm binalardan personelin tahliye edildiğini açıkladığını bildirdi. Kolluk teşkilatlarının temsilcileri ve bölge başkanı Dmitry Akulov:

- ZOMZ'de kiralık olanlar da dahil olmak üzere tüm bina ve atölyelerin tamamen boşaltıldığı açıklandı. Camların uçtuğu çok sayıda bina var. 

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