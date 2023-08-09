Rusya'da patlama meydana geldi! Moskova'da 25 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da büyük bir patlama olduğu bildirildi. Bir ilaç deposunda meydana gelen patlamada 25 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

RUSYA'NIN BAŞKENTİ MOSKOVA'DA PATLAMA

Patlama Sergiev Posad'daki Zagorsk Optik ve Mekanik Fabrikasında meydana geldiği söyleniyor. Patlamanın teknik ve kimyasal maddelerin yanlış kullanımları sonucunda olduğu söyleniyor. Detaylı araştırma için soruşturma başlatıldı. Toplam 25 kişi yaralandı. Sayının artmasından endişe ediliyor.

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Sergiev Posad yönetimi, şirketin tüm binalardan personelin tahliye edildiğini açıkladığını bildirdi. Kolluk teşkilatlarının temsilcileri ve bölge başkanı Dmitry Akulov:

- ZOMZ'de kiralık olanlar da dahil olmak üzere tüm bina ve atölyelerin tamamen boşaltıldığı açıklandı. Camların uçtuğu çok sayıda bina var.

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