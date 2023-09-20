Rusya'da savaş uçağı düştü! Savunma Bakanlığından açıklama geldi

Rusya'da, Su-34 savaş uçağının düştüğü açıklandı. Yaşanan kazayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından da açıklama geldi.

Rusya'da savaş uçağı düştü! Savunma Bakanlığından açıklama geldi
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Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde uçak kazası meydana geldi. Su-34 savaş uçağının bölgede düştüğü bildirildi. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede planlı eğitim uçuşu esnasında bir Su-34 savaş uçağının saat 10.00 sıralarında düştüğü açıklandı. Açıklamada ayrıca, 2 kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kazada kurtulduğu belirtildi.

Uçağın yerleşim yerinden uzakta düştüğü de belirtilirken uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın teknik nedenden gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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