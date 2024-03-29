Rusya'da yeni bir terör girişimi engellendi!

Ria Novotsi'nin haberine göre FSB'nin yaptığı açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, Stavropol Bölgesi topraklarında insanların toplu olarak kaldığı yerlerden birinde havaya uçurmak suretiyle terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan üç Orta Asya ülkesi vatandaşının terörist faaliyetlerini engelledi" denildi.

Servis tarafından sağlanan video görüntüleri, tutuklulardan birinin ev yapımı bir bombayı doldurmak için çivi almak üzere dükkana nasıl geldiğini kaydetti. Ayrıca suçluların gözaltına alınması ve patlayıcı cihazın ele geçirilen parçalarına ilişkin görüntüler de gösterildi.

Şüphelilerin Stavropol bölgesindeki ikamet yerlerinde yapılan incelemeler sırasında EYP'nin bileşen parçalarının, kimyasal maddelerin ve vurucu unsurların bulunduğu ve ele geçirildiği kaydedildi.

FSB bölge müdürlüğü soruşturma departmanı "Suça hazırlık ve suça teşebbüs" ve "Terör eylemi" maddeleri altında bir ceza davası açtı.